Боснійський півзахисник покинув Ворсклу

Джерело - Чемпіон.

Боснійський вінгер Ворскли Едін Шехіч покинув полтавську команду.

Про це повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Instagram.

Важливо: Голкіпером Ворскли цікавиться грецький клуб

Цікаво, що за даними Transfermarkt контракт з Шехічем чинний до 31 липня 2020 року, однак сторони вирішили не чекати закінчення угоди.

Нагадаємо, 25-річний легіонер приєднався до табору "зелено-білих" у січні 2019 року, перейшовши з хайдукського Спліта. У поточному сезоні зіграв за ворсклян у 13 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив два голи.