Колос - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

32 тур

Колос - Динамо

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) проведе 20-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 3 матчі: +0=0-3 м’ячі 1-7 — в УПЛ

На полі Колоса — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-4

Останній матч на полі Колоса — 06.10.2019. 10-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Колос — Динамо — 0:4

Голи: 0:1 — В. Циганков (56), 0:2 — А. Бєсєдін (66), 0:3 — А. Бєсєдін (81), 0:4 — Б. Вербич (90+5).

Колос найбільшої домашньої поразки від УПЛ зазнав саме від Динамо — 0:4 (06.10.2019).

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх зустрічей — Віктор Циганков (Динамо, 3 голи).

Цікаві факти та можливі події

Колос утримує клубну рекордну безнічийну серії в УПЛ, яка з 28 вересня 2019 року триває 23 гри: 6 перемог і 17 поразок.

Гольова серія Динамо з 24 листопада 2019 року триває в Чемпіонаті 17 ігор — 37 голів.

Пропускна клубна рекордна серія ковалівців з 14 грудня 2019 року триває в Чемпіонаті 14 ігор — 30 голів.

Пропускний клубний рекордний серіал Динамо в УПЛ нараховує 10 ігор — 17 голів.

430-й гостьовий матч Динамо в УПЛ.

Динамо при Олексію Михайличенку може здобути 40-у гостьову перемогу у всіх турнірах.