Дніпро-1 - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

32 тур

Дніпро-1 - Ворскла

Арбітр: Олексій Деревінський (Київ) дебютує в УПЛ, а до цього провів 42 гри у Першій лізі.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 4-3

На полі Дніпра-1 — 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 3-1

В УПЛ зіграно 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 2-3

На полі Дніпра-1 — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

Останній матч на полі Дніпра-1 — 23.11.2019. 15-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1 — Ворскла — 1:0

Гол: Д. Коркішко (80).

Цікаві факти та можливі події

Ворскла в гостях не знає радості перемоги в УПЛ з 14 вересня 2019 року впродовж 12-ти матчів: =3-9.

Безнічийна клубна рекордна серія Дніпра-1 з 28 лютого триває в Чемпіонаті 10 ігор: 7 перемог та 3 поразки.

Дніпряни в УПЛ на своєму полі наразі обходяться без нічиїх — 9 перемог та 5 поразок.

300-й матч в УПЛ може провести Володимир Польовий (Дніпро-1).

Дмитро Михайленко біля керма різних команд проведе 50-й домашній матч в Чемпіонатах, у якому його підопічні можуть здобути 40-у перемогу.

Юрій Максимов на чолі різних клубів УПЛ може стати свідком 20-ї домашньої поразки своїх підопічних.