Львів - Маріуполь: прев'ю матчу 32 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
19 липня
32 тур
Львів - Маріуполь
Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 123 гри в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 13 матчів: +1=7-5 м’ячі 12-19
На полі Львова — 6 матчів: +1=3-2 м’ячі 9-9
В УПЛ зіграно 11 матчів: +0=6-5 м’ячі 8-17
На полі Львова — 5 матчів: +0=3-2 м’ячі 6-8
Останній матч на полі Львова — 31.08.2019. 6-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Львів — Маріуполь — 0:1
Гол: В. Вакула (61).
Маріуполь в УПЛ не пропускає голів від Львова з 3 квітня 2019 року впродовж 370-ти хвилин/
Цікаві факти та можливі події
Маріупольці можуть пропустити 500-й гостьовий гол в УПЛ (ще 1 м’яч).
Львів може 20-й раз на своєму полі зіграти вінчию у Чемпіонатах.
Пропускний гостьовий серіал Маріуполя триває в УПЛ 9 ігор — 20 голів.
Львів утримує клубну антирекордну безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого триває 12 турів: =6-6.
Пропускний серіал Львова триває в Чемпіонаті 9 ігор — 20 м’ячів.
160-й матч Олександра Бабича біля керма різних клубів УПЛ, у якому його підопічні можуть відсвяткувати 40-у перемогу.