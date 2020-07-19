 Львів - Маріуполь: прев'ю матчу 32 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Львів - Маріуполь: прев'ю матчу 32 туру УПЛ

Сьогодні 08:12 232 0
Львів - Маріуполь: прев'ю матчу 32 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

19 липня

32 тур

Львів - Маріуполь

Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 123 гри в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 13 матчів: +1=7-5 м’ячі 12-19

На полі Львова — 6 матчів: +1=3-2 м’ячі 9-9

В УПЛ зіграно 11 матчів: +0=6-5 м’ячі 8-17

На полі Львова — 5 матчів: +0=3-2 м’ячі 6-8

Останній матч на полі Львова — 31.08.2019. 6-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Львів — Маріуполь — 0:1

Гол: В. Вакула (61).

Маріуполь в УПЛ не пропускає голів від Львова з 3 квітня 2019 року впродовж 370-ти хвилин/

Цікаві факти та можливі події

Маріупольці можуть пропустити 500-й гостьовий гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Львів може 20-й раз на своєму полі зіграти вінчию у Чемпіонатах.

Пропускний гостьовий серіал Маріуполя триває в УПЛ 9 ігор — 20 голів.

Львів утримує клубну антирекордну безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого триває 12 турів: =6-6.

Пропускний серіал Львова триває в Чемпіонаті 9 ігор — 20 м’ячів.

160-й матч Олександра Бабича біля керма різних клубів УПЛ, у якому його підопічні можуть відсвяткувати 40-у перемогу.

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