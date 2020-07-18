Клуби УПЛ затвердили календар наступного сезону

Матч за Суперкубок відбудеться 25 серпня

Клуби УПЛ затвердили проєкт календаря чемпіонату України сезону 2020/21.

Про це повідомляє Sport Arena.

Базова дата старту чемпіонату - 22 серпня.

Команди зіграють 13 турів до зимової паузи і 13 після. 13-й тур має відбутися 12 грудня.

Рестарт УПЛ відбудеться 13 лютого, а останній тур - 15 травня.

Матч за Суперкубок України повинен відбутися 25 серпня, фінал Кубка країни - 12 травня.

Дане рішення ще має затвердити УАФ.

Нагадаємо, Михайличенко став найкращим тренером 31-го туру УПЛ.