Клуби УПЛ затвердили календар наступного сезону

Джерело - sportarena.com.
Клуби УПЛ затвердили проєкт календаря чемпіонату України сезону 2020/21.
Про це повідомляє Sport Arena.
Базова дата старту чемпіонату - 22 серпня.
Команди зіграють 13 турів до зимової паузи і 13 після. 13-й тур має відбутися 12 грудня.
Рестарт УПЛ відбудеться 13 лютого, а останній тур - 15 травня.
Матч за Суперкубок України повинен відбутися 25 серпня, фінал Кубка країни - 12 травня.
Дане рішення ще має затвердити УАФ.
Нагадаємо, Михайличенко став найкращим тренером 31-го туру УПЛ.