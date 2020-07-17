Гірники намагаються збільшити кількість своїх шанувальників

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар запустив новий сервіс Shakhtar Club на сайті та в клубному додатку FC Shakhtar для iOS і Android.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

ЦІ сервіси дозволять вболівальникам стати ближчим до команди, зазирнути за лаштунки й дізнатися все, чим щоденно живе Шахтар.

На всіх користувачів сервісу чекає унікальний контент: ексклюзивні інтерв’ю з футболістами і тренерами Шахтаря, відео навколофутбольного життя, прямі ефіри, вебінари, нові проєкти та безліч інших сюрпризів. Передплата на Shakhtar Club - виняткові можливості для вболівальників як онлайн, так і офлайн.

Раніше, півзахисник Шахтаря зацікавив Ювентус.