 Шахтар запустив новий сервіс Shakhtar Club | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар запустив новий сервіс Shakhtar Club

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Шахтар запустив новий сервіс Shakhtar Club
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар запустив новий сервіс Shakhtar Club на сайті та в клубному додатку FC Shakhtar для iOS і Android.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

ЦІ сервіси дозволять вболівальникам стати ближчим до команди, зазирнути за лаштунки й дізнатися все, чим щоденно живе Шахтар.

На всіх користувачів сервісу чекає унікальний контент: ексклюзивні інтерв’ю з футболістами і тренерами Шахтаря, відео навколофутбольного життя, прямі ефіри, вебінари, нові проєкти та безліч інших сюрпризів. Передплата на Shakhtar Club - виняткові можливості для вболівальників як онлайн, так і офлайн.

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