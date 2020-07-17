Манчестер Юнайтед переграв Крістал Пелес, Саутгемптон і Брайтон не виявили сильнішого у 36 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
16 липня у 36 турі АПЛ Манчестер Юнайтед на виїзді переміг Крістал Пелес, а Саутгемптон і Брайтон зіграли внічию.
Манкуніанці у кожному з таймів забили по голу. Рашфорд забив гол і зробив результативну передачу на Марсьяля.
На гол Мопе у першому таймі після перерви Саутгемптон відповів влучним ударом Інгса.
Чемпіонат Англії - АПЛ
36 тур, 16 липня
Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Рашфорд, 0:2 - 78 Марсьяль
Саутгемптон - Брайтон 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Мопе, 1:1 - 66 Інгс
Нагадаємо, Арсенал переграв Ліверпуль.