Сьогодні, 16 липня, швидше за все, Анкарагюджю розірве контракт орендованим у Динамо Жерсоном Родрігесом.

Про це заявив прессекретар турецького клубу Ісмаїл Атасой.

"Родрігес немає прощення. Цілком ймовірно, що сьогодні ми підтримаємо рішення ради директорів і розірвемо з ним контракт. Остаточне рішення на 90% буде таким же, як і ради директорів - футболіст покине клуб. Відбулася несправедлива ситуація, ми не можемо ігнорувати її, тому що успіх Анкарагюджю є нашим пріоритетом ", - сказав Атасой.