Десна - Олександрія: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна має більше шансів перемогти Олександрію в матчі 31 туру української Прем'єр-ліги.

Про це говорять котирування букмекерської компанії Parimatch.

Перемогу Десни букмекери оцінили коефіцієнтом - 1,55. На перемогу Олександрії - 5,5. Нічия - 4,4.

Нагадаємо, мактч відбудеться сьогодні, 16 липня в Чернігові. Початок о 19:00. Пряма трансляція на нашому сайті. паралельно з матчем у Чернігові, київське Динамо прийматиме Зорю. Про передматчеві розклади та шанси команд на 2 місце, читайте на нашому сайті.