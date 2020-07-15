 Динамо, Зоря чи Десна? Розклад вирішальних матчів УПЛ і шанси команд | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо, Зоря чи Десна? Розклад вирішальних матчів УПЛ і шанси команд

Сьогодні 17:03 756 0
Динамо, Зоря чи Десна? Розклад вирішальних матчів УПЛ і шанси команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 липня, матчем Шахтар - Колос розпочнеться 31-й, передостанній тур української Прем'єр-ліги сезону 2019/20. І якщо ім'я чемпіона стало відоме ще за 5 турів до завершення чемпіонату, то на 2 місце претендують одразу три команди: Зоря, Динамо та Десна.

Турнірна таблиця після 30-го туру вигладає так:

Отже, як бачимо з турнірної таблиці, фаворитом у боротьбі за 2 місце, а разом з ним і участь в кваліфікації Ліги чемпіонів є команда з Луганську. У підопічних Скрипника - 57 очок. У Динамо на 1 очко менше. У Десни, яка наразі посідає 4 сходинку - 55.

Що стосується календаря, то саме в луганців він найважчий. У 31 турі Зоря зіграє в Києві проти Динамо, а в 32-му прийматиме Десну. Тобто, обидві гри з прямими конкурентами. Динамо ж у 32 турі зіграє з Колосом. За попередньою інформацією, матч Колос - Динамо відбудеться на НСК Олімпійський - домашній арені київського клубу. Десна, у свою чергу, в 31 турі прийматиме Олександрію.

Абсолютно важко спрогнозувати хто на фініші виявиться переможцем у боротьбі за 2 місце, але лише Зоря залежить сама від себе. 2 перемоги підопічних Скрипника, і луганці вперше зіграють в Лізі чемпіонів. Фактично, перемога в завтрашній грі проти Динамо гарантує Зорі, як мінімум, третє місце та робить шанси команди на срібні нагороди величезними. Нічия ж у грі Динамо - Зоря виявиться на руку чернігівцям. Підопічні Рябоконя, у разі нічиєї в Києві та власної перемоги, піднімуться на 2 місце та напередодні 32 туру будуть фаворитами за срібло.

Що стосується Динамо, то у киян, напевне, календар найлегший. Динамівці, фактично зіграють дві гри вдома, одна з який проти немотивованої команди. Перемога в 31 турі над Зорею, ввімкне зелене світло для підопічних Михайличенка до срібних медалей.

Цікавий факт: Дві перемоги Десни не гарантують чернігівцям 2 сходинку, у той час, як дві перемоги Зорі або Динамо, дозволять цим командам посісти 2 місце в чемпіонаті.

31-й тур

Десна - Олександрія. 19:00, 16 липня
Динамо - Зоря. 19:00, 16 липня

32-й тур

Зоря - Десна. 19:30, 19 липня
Колос - Динамо. 19:30, 19 липня
 

P.S. У разі однакової кількості очок, вище в турнірній таблиці опинеться команда, у якої кращі показники в особистих зустрічах. Далі - різниця м'ячів у особистих зустрічах, потім - загальна різниця м'ячів.

Динамо - Зоря 1-1-1 (різниця - 6:5)

Динамо - Десна 1-1-2 (5:6)

Зоря - Десна 2-0-1 (4:3)

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