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Презентовано нову форму збірної України

Сьогодні 14:25 992 0
Технічним спонсором виступила компанія Joma
Презентовано нову форму збірної України
#УАФ

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу разом з технічним спонсором компанією Joma презентувала нову форму національної збірної України.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Для домашнього комплекту в якості основного використовується жовтий колір, деталі виділено синім. Цей дизайн включає останні інновації: новий дизайн із сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки. Основним кольором виїзного комплекту форми, навпаки, буде синій із жовтими деталями.

Футболки вже є у вільному продажу (вартість 1450 грн). Скоро стане доступною репліка футболки.

Раніше, УАФ введе категорії стадіонів з сезону 2021/2022.

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