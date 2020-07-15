Торіно повісив цінник на Белотті

Джерело - sport.ua.
Фіорентина має намір викупити контракт 26-річного італійського форварда Торіно Андреа Белотті.
Про це повідомляє Football Italia.
Торіно згоден відпустити футболіста за €70 мільйонів. Белотті згоден на трансфер, але запитана сума може виявитися занадто великою для Фіорентини.
У поточному сезоні Белотті провів за Торіно 38 матчів у всіх турнірах, де забив 21 м'яч і віддав 3 результативні передачі.
Контракт футболіста з Торіно розрахований до літа 2022-го року.
Раніше, Інтер здобув вольову перемогу над Торіно у 32 турі Серії А.