Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Більш досвідчені гравці донецького Шахтаря дуже допомагають, підтримують і вказують на помилки.
Про це розповів юний захисник Шахтаря Вітао.
"Дуже важливо відчувати довіру і підтримку головного тренера. Продовжу працювати, набиратися досвіду і показувати хорошу гру. Сподіваюся, Луїш Каштру ще дасть мені шанс. Більш досвідчені хлопці дуже допомагають, підтримують і вказують на помилки. Завдяки їхній підтримці відчуваю себе набагато спокійніше під час матчу", - сказав Вітао.
Нагадаємо, призначено нового помічника Каштру у Шахтарі.