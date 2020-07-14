Більш досвідчені гравці донецького Шахтаря дуже допомагають, підтримують і вказують на помилки.

Про це розповів юний захисник Шахтаря Вітао.

"Дуже важливо відчувати довіру і підтримку головного тренера. Продовжу працювати, набиратися досвіду і показувати хорошу гру. Сподіваюся, Луїш Каштру ще дасть мені шанс. Більш досвідчені хлопці дуже допомагають, підтримують і вказують на помилки. Завдяки їхній підтримці відчуваю себе набагато спокійніше під час матчу", - сказав Вітао.