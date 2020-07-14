Реал хоче розірвати контракт із Бейлом

У Мадриді не розраховують на валлійця

Нападник мадридського Реала Гарет Бейл незабаром може покинути клуб.

Про це повідомляє ABC.

Керівництво клубу хоче розірвати контракт із гравцем і відпустити його в інший клуб.

Головна проблема - висока зарплата футболіста, від якої він не хоче відмовлятися і яку не хочуть платити інші клуби.

Його контракт з Реалом закінчується влітку 2022 року.

У цьому сезоні він зіграв 16 матчів в Ла-Лізі, забив 2 голи і віддав 2 гольові передачі.

Раніше, Реал переграв Гранаду у 36 турі Ла-Ліги.