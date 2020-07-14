Реал хоче розірвати контракт із Бейлом

Джерело - sport.ua.
Нападник мадридського Реала Гарет Бейл незабаром може покинути клуб.
Про це повідомляє ABC.
Керівництво клубу хоче розірвати контракт із гравцем і відпустити його в інший клуб.
Головна проблема - висока зарплата футболіста, від якої він не хоче відмовлятися і яку не хочуть платити інші клуби.
Його контракт з Реалом закінчується влітку 2022 року.
У цьому сезоні він зіграв 16 матчів в Ла-Лізі, забив 2 голи і віддав 2 гольові передачі.
Раніше, Реал переграв Гранаду у 36 турі Ла-Ліги.