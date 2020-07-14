Гвардіола шукає конкурента Зінченку

Фахівець вважає, що команді потрібен новий лівий захисник

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола має намір посилити команду в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зокрема, фахівець хоче, щоб клуб підписав нового лівого захисника. Гвардіолу не влаштовує гра 25-річного француза Бенжамена Менді, а 23-річний українець Олександр Зінченко є гравцем півзахисту, який перекваліфікувався.

Також Гвардіола хоче купити центрального півзахисника і вінгера на заміну Лерою Сане, який раніше перейшов в мюнхенську Баварію.

У поточному сезоні Зінченко провів за Манчестер Сіті 23 матчі у всіх турнірах, де забив один гол.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком знищив Брайтон в 35 турі АПЛ.