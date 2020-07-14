 Конте готовий залишити Інтер | Футбол | Champion.com.ua
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Конте готовий залишити Інтер

Сьогодні 12:41 398 0
Тренер повідомив, що не тримається за своє місце
Конте готовий залишити Інтер
#Конте, #Інтер

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Інтера Антоніо Конте готовий в будь-який момент піти з клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"Мене покликали в Інтер заради трирічного проекту, щоб я повернув клуб туди, де він заслуговує бути. Це неминуче, але потрібен час. Я прибув до Мілана з великим ентузіазмом і вірою.

Я почав трирічний проект тут, мій контракт розрахований на три роки, а потім, якщо захочуть продовжити угоду...

Я задоволений, знаю, що попереду довгий шлях, але мені б не хотілося зловживати гостинністю. Якщо всі задоволені тим, що я роблю - думаю, це так, виходячи з того, що мені говорять, - я не бачу причин, чому нам не варто продовжувати цей проект.

Якщо в клубі незадоволені тим, що я роблю, я не буду вагатися перед тим, як піти", - зазначив Конте.

Раніше, Інтер здобув вольову перемогу над Торіно у 32 турі Серії А.

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