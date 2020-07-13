Монзуль хоче стати найкращим арбітром серед чоловіків, - Денисов

Катерина Монзуль не боїться приймати складні рішення, на відміну від чоловіків.

Так вважає ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.

"Я б хотів виступити на захист Катерини Монзуль. Мовляв, вона там довго приймає рішення, дивиться в монітор. Не чоловіча це справа, підганяти дівчину. Ви що, ніколи не чекали дівчину? Чекали. З цим можна боротися? Ні. Дівчатам властиво довго збиратися.

Так, рішення Монзуль буде приймати довше. Але лише тому, що має амбіції бути в Україні найкращим арбітром. В тому числі, найкращим серед чоловіків. І у цієї дівчини, я вам скажу, сталеві нерви. Або, як у нас прийнято говорити в футболі, сталеві яйця. Катерина Монзуль не боїться приймати складні рішення, на відміну від чоловіків", - сказав Денисов.