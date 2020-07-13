У Франції застрелили брата гравця Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.

Трагедія трапилася у сім'ї оборонця лондонського Тоттенгема Сержа Ор'є. Його брат був убитий у французькій Тулузі в понеділок.

Брат 27-річного івуарійця був застрелений на світанку, повідомляє Get French Football News.

Інцидент трапився біля одного з нічних клубів Тулузи. Молодшого на рік брата Ор'є знайшли на вулиці з вогнепальним пораненням живота перехожі. При собі в нього теж була зброя. Потерпілого доправили до найближчого шпиталю, але лікарі не змогли врятувати його життя. Убивця з місця інциденту втік, наразі його розшукує французька поліція.

До слова, Серж Ор'є перебрався до Тоттенхема три роки тому саме з чемпіонату Франції. У нинішньому сезоні він провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 8 результативних передач.