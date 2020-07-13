Історія дня: В Cirque du Soleil працювало понад 50 українських гімнастів

Джерело - Чемпіон.

Cirque du Soleil (в перекладі Цирк Сонця) – найбільш відомий оператор театралізованих вистав у світі. Серед артистів легендарного канадського цирку в останні роки було достатньо й українців. Про це Максиму Розенко під час медіа-зустрічі в музеї Кличко розповів Олексій Кононов, який виступавв в шоу Cirque du Soleil з 2009 по 2020 рік (з перервою), а до цього був чемпіоном України зі спортивної гімнастики.

Минулого року тільки в Монреалі зібралися 12 українських гімнастів – зазначив Олексій. – Хлопцям вже за 30, більшість з них виступала за збірну України. Всього ж в Cirque du Soleil працювали більше 50 (!) українських гімнастів. І це не рахуючи дівчат! Якщо в спорті для гімнаста головна ціль – успішний виступ на Олімпіаді, то після спорту – виступи у Цирку Сонця. Це і почесно, і фінансово цікаво. За рік артист Cirque du Soleil може заробити на невеличку квартиру в Києві.

Наприкінці червня Cirque du Soleil оголосив про банкрутство через закриття шоу. Було звільнено 90 відсотків працівників компанії. Свій останній виступ Кононов провів в березні.

Спочатку не повірив в серйозність епідемії COVID-19, - зізнається Кононов. – Перебував декілька місяців в Лас-Вегасі і тільки два тижні тому повернувся в Україну. В Цирку Сонця виступав з 2009 по 2013 рік, потім взяв перерву на 5 років і повернувся знов два роки тому. В шоу Alegría разом зі мною працювали 53 артиста з 17 країн світу. Українське представництво будо одним з найчисленніших. Cirque du Soleil виступав і в Києві, але середня ціна квитка складає 80 доларів і це одна з головних причин, чому ми не були частими гостями в Україні – не всі наші співвітчизники могли собі дозволити придбати квитки на вистави по такій ціні. Виступали переважно в Європі, США та Канаді. Зараз просуваю власний бренд Kononov Team – ділюсь своїми знаннями, консультую по програмі тренувань.

Максим Розенко, Чемпіон