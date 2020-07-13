Азар купив новий Lamborghini

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський вінгер Реала Еден Азар придбав новий Lamborghini Aventador SVJ.

Футболіст витратив на покупку машини, яка може розвивати швидкість до 350-ти км / год, 575 тисяч доларів. Варто відзначити, що спорткар з 12-циліндровим двигуном до км / год розганяється за 2,8 секунди. На тренування Азар вже приїжджає на новій машині.