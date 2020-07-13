Азар купив новий Lamborghini

Джерело - Чемпіон.
Бельгійський вінгер Реала Еден Азар придбав новий Lamborghini Aventador SVJ.
Футболіст витратив на покупку машини, яка може розвивати швидкість до 350-ти км / год, 575 тисяч доларів. Варто відзначити, що спорткар з 12-циліндровим двигуном до км / год розганяється за 2,8 секунди. На тренування Азар вже приїжджає на новій машині.
Real Madrid's #Eden #Hazard has splashed the #cash on a new #car: a #Lamborghini #Aventador SVJ, capable of over 350 km/hr. It can get to 100 km/hr from a standing start in 2.8 seconds and the naturally aspirated V12 #engine can batter out 770 CV. pic.twitter.com/Crh4P3b8OC— Eden Hazard (@Hazardedn_) July 12, 2020