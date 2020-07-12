Металіст 1925 звинуватив Минай у порушенні правил карантину

Харківський Металіст 1925 звинуватив Мина" в порушенні норм карантину під час матчу 23-го туру Першої ліги (1:1).

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб вже подав скаргу в УАФ. Як можна зрозуміти з заяви, у Миная зафіксовані систематичні порушення медичного протоколу.

"На вході на стадіон Минай-Арена не проводився температурний скринінг. Приїхавши на стадіон, наша команда мала можливість вільно пересуватися по його периметру.

На трибунах стадіону (це видно на матчевих фотографіях) перебували неповнолітні особи (шести-восьми років). Про використання засобів індивідуального захисту мови не було.

Крім того, зустрічав команду на ужгородському вокзалі водій клубного автобуса "Миная", який не використав засоби індивідуального захисту і відмовлявся це робити навіть після зауважень наших лікарів.

За парканом однієї з трибун на домашніх матчів "Миная" знаходяться люди, які не дотримуються ніяких правил карантину. Звичайно, можна сказати, що вони знаходяться за межами стадіону, але, в такому випадку, де знаходиться табло? Прилегла територія є територією, за яку відповідальність несе клуб-господар. Минай в черговий раз порушує правила карантину і наражає на небезпеку учасників матчів і уболівальників, які з якихось незрозумілих причин перебувають на трибуні.

Якщо ми - команди Професійної футбольної ліги - члени однієї футбольної сім'ї, то разом повинні робити все, щоб знизити ризики і побороти цю небезпечну хворобу, - йдеться у заяві.