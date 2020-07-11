Дніпро-1 підписав 23-річного форварда

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 підсилився новим виконавцем. Ним став 23-річний форвард Артем Довбик.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Довбик раніше першу частину сезону 2017-2018 виступав за ФК Дніпро у Другій лізі (13 матчів, 12 голів), а далі підписав контракт з провідним клубом Данії Мідтьюлланном. В цій команді він став чемпіоном країни, провівши загалом 18 матчів (1 гол) у чемпіонаті Данії, 3 гри у Кубку країни, 1 матч в єврокубках та 9 матчів, 10 голів за дублюючий склад.

З вересня 2019 року Довбика віддали в оренду в інший клуб вищого данського дивізіону – Сондерюске, в складі якого вже цього літа став володарем Кубка Данії. Загалом за цю команду Довбик провів 18 матчів і забив 2 голи у чемпіонаті країни, 5 матчів і 2 голи у Кубку Данії, а також 5 матчів і 3 голи в молодіжній першості країни.

Артем Довбик викликався до національної збірної України, але матчів за неї не проводив. Грав за молодіжну збірну України (U-21) – 6 матчів, 1 гол і за юнацьку збірну України (U-18) – 2 матчі.