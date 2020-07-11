Смалійчук знову підняв бонуси за перемогу над Рухом

Джерело - Чемпіон.

Співвласник Карпат Олег Смалійчук готовий заплатити Чорноморцю 1 мільйон гривень за перемогу над Рухом.

Про це повідомив журналіст Андрій Маліновський.

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"Ставки у Першій лізі стали ще вищими. Рух наступний матч грає в Одесі проти Чорноморця і "моряки", у разі перемоги, отримають від Олега Смалійчука 1 мільйон гривень. І це, безумовно, супермотивація. За нічию нічого не відомо, а от перемога оцінюється вдвічі більше, ніж заявлялось раніше", – сказав Малиновський у програмі Футбольний формат.

Нагадаємо, раніше співвласник Карпат Олег Смалійчук заявив, що будь-яка команда Першої ліги, яка переможе Рух, отримає від нього бонус у розмірі 500 тис. гривень.

До слова, поєдинок в Одесі відбудеться вже сьогодні, 11 липня. Початок о 19:30.