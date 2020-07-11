Дніпро-1 - Львів: прев'ю матчу 30 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

30 тур

Дніпро-1 - Львів

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 35 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 3 матчі: +2=0-1 м’ячі 6-4 — в УПЛ

На полі Дніпра-1 — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 2-3

Останній матч на полі Дніпра-1 — 26.08.2019. 5-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1– Львів — 2:3

Голи: 0:1 — Ренан Олівейра (34), 0:2 — Пернамбуко (51), 1:2 — В. Польовий (56), 2:2 — С. Куліш (67), 2:3 — Шина (89)

Суперники наразі обмінюються гостьовими перемогами у своїх зустрічах.

Дніпряни у кожній грі забивають містянам рівно по 2 голи.

Цікаві факти та можливі події

Львів утримує клубну антирекорду безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого триває10 турів: =6-4.

Дніпряни на своєму полі обходяться без нічиїх у Чемпіонаті: 8 перемог та 5 поразок.

Пропускний серіал Львова триває в Чемпіонаті 7 ігор — 12 м’ячів

Львів може зазнати 20-ї гостьової поразки в УПЛ.

Дмитро Михайленко може біля керма різних клубів відсвяткувати 20-ту перемогу в Чемпіонатах.

15-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко, 10-й — Андрій Цуріков (обоє — Дніпро-1).