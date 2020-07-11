Дніпро-1 - Львів: прев'ю матчу 30 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
30 тур
Дніпро-1 - Львів
Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 35 матчів в УПЛ
Історія зустрічей
Всього зіграно 3 матчі: +2=0-1 м’ячі 6-4 — в УПЛ
На полі Дніпра-1 — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 2-3
Останній матч на полі Дніпра-1 — 26.08.2019. 5-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Дніпро-1– Львів — 2:3
Голи: 0:1 — Ренан Олівейра (34), 0:2 — Пернамбуко (51), 1:2 — В. Польовий (56), 2:2 — С. Куліш (67), 2:3 — Шина (89)
Суперники наразі обмінюються гостьовими перемогами у своїх зустрічах.
Дніпряни у кожній грі забивають містянам рівно по 2 голи.
Цікаві факти та можливі події
Львів утримує клубну антирекорду безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого триває10 турів: =6-4.
Дніпряни на своєму полі обходяться без нічиїх у Чемпіонаті: 8 перемог та 5 поразок.
Пропускний серіал Львова триває в Чемпіонаті 7 ігор — 12 м’ячів
Львів може зазнати 20-ї гостьової поразки в УПЛ.
Дмитро Михайленко може біля керма різних клубів відсвяткувати 20-ту перемогу в Чемпіонатах.
15-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко, 10-й — Андрій Цуріков (обоє — Дніпро-1).