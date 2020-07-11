Колос - Зоря: прев'ю матчу 30 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
30 тур
Колос - Зоря
Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 17 матчів в УПЛ
Історія зустрічей
Всього зіграно 3 матчі: +0=0-3 м’ячі 1-6 — в УПЛ
На полі Колоса — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-3
Останній матч на полі Колоса — 11.08.2019. 3-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Колос — Зоря — 1:3
Голи: 0:1 — Б. Лєднєв (27), 1:1 — Д. Костишин (34), 1:2 — Н. Русин (45+1), 1:3 — В. Кабаєв (46).
Безгольова серія Колоса у ворота Зорі з 11 серпня 2019 року триває 236 хвилин.
Цікаві факти та можливі події
Колос утримує клубну рекордну безнічийну серії в УПЛ, яка з 28 вересня 2019 року триває 21 гру: 6 перемог і 15 поразок.
Зоря на полях суперників з 29 вересня 2019 року більше одного гола за матч в УПЛ не пропускає.
Пропускна клубна рекордна серія ковалівців з 14 грудня 2019 року триває в Чемпіонаті 12 ігор — 26 голів.
Колос може здобути 10-у перемогу в Чемпіонаті.
Асистент арбітра Дмитро Запороженко (Запоріжжя) проведе 20-й матч в УПЛ.