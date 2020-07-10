 Маліновський може пропустити матч проти Ювентуса через пошкодження | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський може пропустити матч проти Ювентуса через пошкодження коліна

Сьогодні 11:12 1735 0
У хавбека виникли проблеми після матчу попереднього туру з Сампдорією
Маліновський може пропустити матч проти Ювентуса через пошкодження коліна
#Маліновський, #Аталанта, #Ювентус

Джерело - Calcio Atalanta.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може не зіграти в матчі 32-го туру Серії А проти Ювентуса.

Про це повідомляє Calcio Atalanta.

У хавбека виникли проблеми з правим коліном після матчу попереднього туру з Сампдорією.

При цьому ймовірність пропуску матчу не висока, у Маліновського немає серйозного пошкодження.

Чи поїде українець на матч з Ювентусом стане відомо сьогодні після оголошення заявки.

Зустріч відбудеться завтра, 11 липня.

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