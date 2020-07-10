Джерело - Calcio Atalanta.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може не зіграти в матчі 32-го туру Серії А проти Ювентуса.
Про це повідомляє Calcio Atalanta.
У хавбека виникли проблеми з правим коліном після матчу попереднього туру з Сампдорією.
При цьому ймовірність пропуску матчу не висока, у Маліновського немає серйозного пошкодження.
Чи поїде українець на матч з Ювентусом стане відомо сьогодні після оголошення заявки.
Зустріч відбудеться завтра, 11 липня.
Раніше Маліновський став найкращим гравцем матчу з Кальярі