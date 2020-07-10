П'ятниця - це Супербол! Прев'ю 15 туру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні,10 липня, відбудеться 15-ий тур Супербол чемпіонат України з футболу 6×6. Традиційно в турі п'ять матчів які відбуваються з 17:00 до 22.00 на столичній Гідропарк Арені.

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В центральному матчі туру о 21:00 зустрінуться команди Домінос-КМБ. Доміновці рвуться в трійку призерів, а будівельники продовжують погоню за лідером чемпіонату Скай Київ та залишаються командою претендентом на золоті медалі.

Не менш цікавим очікується і матч Дніпро-Трансбуд о 20:00. Це також матч основних претендентів в боротьбі за бронзу.

А прикрасою цієї п'ятниці стане матч Президенти - КМДА, який стартує о 22:00. Це центральний поєдинок другої ліги чемпіонату Києва з футболу 6х6.

Конкуренція тут зашкалює. За три тури до завершення чемпіонату п'ять з дванадцяти колективів АГАРД, КЛО, БІЛДЛАЙФ, ПРЕЗИДЕНТИ та КМДА претенденти на чемпіонство!

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