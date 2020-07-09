Український нападник змінив білоруський клуб

Юсов перейшов до Іслочі

Український нападник Дмитро Юсов із Торпедо-БеЛАЗ перейшов в іншу білоруську команду Іслоч з Мінської області.

Про це повідомляє прес-служба клубу з Мінської області.

27-річний Юсов - вихованець запорізького Металурга, який покинув в 2016 році і з тих пір більше не грав в Україні. На його рахунку також виступи за молдавську Дачію, а також білоруські Граніт і Слуцьк.

У своєму останньому клубі Торпедо-БелАЗ Дмитро Юсов грав протягом 2,5 років, сумарно провівши за команду з Жодіно 60 матчів у всіх турнірах (15 голів).

У 2014 році Юсов виступав у складі молодіжної збірної України (5 матчів, 1 гол в ворота Ліхтенштейну U-21).

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