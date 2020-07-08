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Вест Гем готує трансфер конкурента Ярмоленку

Сьогодні 14:32 1063 0
Вест Гем готує підсилення у літнє трансферне вікно
Вест Гем готує трансфер конкурента Ярмоленку
#Вест Гем, #Манчестре Юнайтед, #АПЛ

Джерело - isport.ua.

Вест Гем може підсилити свій склад двома футболістами Манчестер Юнайтед, якщо клубу вдасться зберегти місце в АПЛ за підсумками сезону.

Про це повідомляє The Independent.

Тренер Вест Гема Девід Моєс хоче підписати центрального захисника Філа Джонса і півзахисника Джессі Лінгард, який виступає на позиції українця Андрія Ярмоленка. Моєс знайомий з ними по роботі в МЮ в 2013 році.

Також, наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має намір влаштувати чистку складу в літнє міжсезоння, розлучившись як з Джонсом, так і з Лінгард.

Єдина проблема - Джонс торік підписав з МЮ нову чотирирічну угоду, а Лингард не планує міняти клубну прописку.

Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка розписав результативну нічию з Ньюкаслом в 33 турі АПЛ.

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