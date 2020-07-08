Вест Гем готує трансфер конкурента Ярмоленку

Джерело - isport.ua.
Вест Гем може підсилити свій склад двома футболістами Манчестер Юнайтед, якщо клубу вдасться зберегти місце в АПЛ за підсумками сезону.
Про це повідомляє The Independent.
Тренер Вест Гема Девід Моєс хоче підписати центрального захисника Філа Джонса і півзахисника Джессі Лінгард, який виступає на позиції українця Андрія Ярмоленка. Моєс знайомий з ними по роботі в МЮ в 2013 році.
Також, наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має намір влаштувати чистку складу в літнє міжсезоння, розлучившись як з Джонсом, так і з Лінгард.
Єдина проблема - Джонс торік підписав з МЮ нову чотирирічну угоду, а Лингард не планує міняти клубну прописку.
Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка розписав результативну нічию з Ньюкаслом в 33 турі АПЛ.