Вест Гем готує трансфер конкурента Ярмоленку

Вест Гем готує підсилення у літнє трансферне вікно

Вест Гем може підсилити свій склад двома футболістами Манчестер Юнайтед, якщо клубу вдасться зберегти місце в АПЛ за підсумками сезону.

Про це повідомляє The Independent.

Тренер Вест Гема Девід Моєс хоче підписати центрального захисника Філа Джонса і півзахисника Джессі Лінгард, який виступає на позиції українця Андрія Ярмоленка. Моєс знайомий з ними по роботі в МЮ в 2013 році.

Також, наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має намір влаштувати чистку складу в літнє міжсезоння, розлучившись як з Джонсом, так і з Лінгард.

Єдина проблема - Джонс торік підписав з МЮ нову чотирирічну угоду, а Лингард не планує міняти клубну прописку.

Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка розписав результативну нічию з Ньюкаслом в 33 турі АПЛ.