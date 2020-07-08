Кубок України: шлях Ворскли до фіналу

Джерело - Чемпіон.

8 липня в Харкові на ОСК Металіст відбудеться фінальний поєдинок Кубку України-2019/2020.

Напередодні вирішального матчу за трофей між Динамо та Ворсклою згадуємо шлях полтавців до фіналу.

На всіх трьох попередніх стадіях розіграшу Кубка України полтавцям довелося боротися з клубами Прем’єр-ліги. Усі три поєдинки провели лише чотири футболісти — Володимир Баєнко, Ігор Пердута, Дмитро Різник та Володимир Чеснаков. Загалом тренери залучили 25-х гравців, у тому числі — 16-річного Павла Ісенка, 18-річного Данила Кравчука й 20-річних Ібрахіма Кане, Юрія Козиренка та Наджеба Якубу. Двоє із цього списку забили важливі голи, а юний Ісенко став героєм півфінальної серії пенальті.

1/8 фіналу, 30 жовтня

Колос - Ворскла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Козиренко

1/4 фіналу, 12 березня

Десна – Ворскла 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 64 Васін (пен)

1/2 фіналу, 24 червня

Маріуполь – Ворскла 1:1 (3:2 після серії пенальті)

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Голи: 1:0 – 37 Горбунов, 1:1 – 80 Кане

Серія пенальті: 0:1 - Пуцлін, 0:1 - Кулаков (воротар), 0:1 - Шехич (вище), 1:1 - Кащук, 1:2 - Кане, 2:2 - Полегенько, 2:3 - Скляр, Ігнатенко (воротар), 2:3 - Баєнко (воротар), 2:3 - Корнієнко (воротар).