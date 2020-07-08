Арсенал у меншості втратив перемогу над Лестером у 34 турі АПЛ

На хід гри вплинуло вилучення нападника канонірів Нкетіа

Джерело - Чемпіон.

7 липня у матчі 34 туру АПЛ лондонський Арсенал приймав Лестер.

У першому таймі матчу Обамеянг вивів вперед Арсенал. На 75-ій хвилині господарі залишилися у меншості - за грубий фол червону картку отримав Нкетіа, який за чотири хвилини до того вийшов на заміну. І згодом Варді зрівняв рахунок - 1:1.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 7 липня

Арсенал - Лестер 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Обамеянг, 1:1 - 84 Варді

Раніше, Тоттенгем переміг Евертон у 33 турі АПЛ.

Нагадаємо, Шеффілд вирвав нічию в Бернлі в 33 турі АПЛ.