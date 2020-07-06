Чеснаков: Ісенко тягне 80% пенальті

Про феєрію 16-річного воротаря Павла Ісенка в серії пенальті в півфіналі Кубка України проти Маріуполя (1:1, 3:2 - по пен) можна написати сюжет фільму.

Про це заявив капітан команди Володимир Чеснаков.

"Я не очікував, що він буде стояти. Думав, що Резо буде стояти і тягнути. Тут дивлюся - Паша виходить. Здивований був, коли він витягнув три пенальті. Сюжет фільму можна написати. Потім вже мені сказали, що він 80% пенальті тягне", - сказав Чеснаков.