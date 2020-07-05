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Сьогодні, 5 липня, відбулися поєдинки 30 туру італійської Серії А
Чемпіонат Італії - Серія А
5 липня, 30 тур
Брешія - Верона 2:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 52 Папетті, 2:0 - 90+6 Доннарумма
Кальярі - Аталанта 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 27 Мур'єль(П)
Парма - Фіорентина 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Пульгар(П), 0:2 - 31 Пульгар(П), 1:2 - 59 Куцка(П)
Сампдорія - СПАЛ 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 12 Лінетти, 2:0 - 45 Габбіадіні, 3:0 - 45+3 Лінетти
Удінезе - Дженоа 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Фофана, 2:0 - 74 Лазанья, 2:1 - 81 Пандєв, 2:2 - 90+7 Пінамонті
Нагадаємо, Інтер сенсаційно поступився Болоньї.