Хаві продовжив контракт з Аль-Саддом

Угода підписана до закінчення сезону-2020/2021

Колишній гравець Барселони Хаві і Аль-Садд вирішили продовжити співпрацю ще на один рік.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Угода підписана до закінчення сезону-2020/2021, протягом якого іспанець продовжить керуватиме першою командою.

У своєму дебютному тренерському сезоні-2019/20 Хаві разом з Аль-Саддом виграв Кубок і Суперкубок Катару, однак в чемпіонаті посів лише третє місце, поступившись Аль-Духаілу 10 очок.

Раніше повідомляли, що Хаві стане новим тренером Барселони.