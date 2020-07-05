Клопп назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів

Баварія і Манчестер Сіті є головними фаворитами Ліги чемпіонів.

Так вважає головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп

"У мене є два головних фаворити - це Баварія і Манчестер Сіті. Було б цікаво, якби вони зіграли між собою. Я не знаю, чи може це статися, зустрінуться вони в півфіналі або десь ще.

Баварія провела вражаючий сезон в Німеччині. Команда дуже змінилася після приходу Фліка. Але коли дивишся на команду, яка зараз грає за Ман Сіті ... Очевидно, що це два фаворити.

Для перемоги всім потрібна удача, але, як я завжди говорив, якщо ви хочете виграти Лігу чемпіонів, то повинні підготувати свій найкращий склад до фіналу. І справа не в тому, що у інших команд немає шансів, просто я дійсно вважаю, що ці дві команди - фаворити "- сказав Клопп.