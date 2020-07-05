 Баєр - Баварія 2:4. Огляд фінального матчу Кубка Німеччини. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Баєр - Баварія 2:4. Огляд фінального матчу Кубка Німеччини

Сьогодні 10:44 793 0
Баєр - Баварія 2:4. Огляд фінального матчу Кубка Німеччини

Баварія здобула впевнену перемогу над Баєром в рамках фінального поєдинку Кубку Німеччини.

Вже після першого тайму мюнхенці вели в рахунку 2:0.

На початку другої половини гри Левандовський забив третій гол своєї команди, на що фармацевти відповіли одним забитим м'ячем.

Наприкінці поєдинку Левандовський оформив дубль, проте крапку в матчі поставив Кай Гаверц ударом з пенальті

Кубок Німеччини

Фінал, 4 липня

Баєр - Баварія 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Алаба, 0:2 - 24 Гнабрі, 0:3 - 59 Левандовський, 1:3 - 63 Бендер, 1:4 - 89 Левандовський, 2:4 - 90+4 Гаверц(П)

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