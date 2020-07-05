Олімпік - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ
29 тур
Олімпік - Дніпро-1
Арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область) провів 101 матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 4-7 — в УПЛ
На полі Олімпіка — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-2
Останній матч на полі Олімпіка — 26.10.2019. 12-й тур чемпіонату України-2019/2020
Олімпік — Дніпро-1 — 3:2
Голи: 0:1 — І. Когут (4), 1:1 — Тейшейра (11), 2:1 — А. Кравчук (69), 2:2 — О. Назаренко (70), 3:2 — Р. Вантух (81).
Дніпро-1 свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Олімпіком (31.07.2019 р.).
Цікаві факти та можливі події
- Олімпік може здобути 30-ту домашню перемогу в Чемпіонатах.
- Безнічийний серіал Дніпра-1 триває в УПЛ 8 ігор: 5 перемог та 3 поразки і до повторення клубного рекорду залишився один матч.
- Безпрограшна серія олімпійців триває у Чемпіонаті 3 гри: +1=2.
- Олімпік зберігає свої ворота "сухими" в УПЛ впродовж 185-ти хвилин.
- 250-й матч в УПЛ може провести Павло Ксьонз (Олімпік).
- Дмитро Михайленко проведе 60-й матч біля керма різних клубів УПЛ.
- 10-й гол в УПЛ може забити Андрій Цуріков (Дніпро-1).