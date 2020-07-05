Олімпік - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ

29 тур

Олімпік - Дніпро-1

Арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область) провів 101 матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 4-7 — в УПЛ

На полі Олімпіка — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-2

Останній матч на полі Олімпіка — 26.10.2019. 12-й тур чемпіонату України-2019/2020

Олімпік — Дніпро-1 — 3:2

Голи: 0:1 — І. Когут (4), 1:1 — Тейшейра (11), 2:1 — А. Кравчук (69), 2:2 — О. Назаренко (70), 3:2 — Р. Вантух (81).

Дніпро-1 свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Олімпіком (31.07.2019 р.).

Цікаві факти та можливі події