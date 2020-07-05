 Зоря - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

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Зоря - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Україн, УПЛ

29 тур

Зоря - Олександрія

Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) проведе 35-й матч в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 26 матчів: +8=7-11 м’ячі 22-27

На полі Зорі — 12 матчів: +4=4-4 м’ячі 11-13

В УПЛ зіграно 17 матчів: +5=5-7 м’ячі 15-15

На полі Зорі — 8 матчів: +3=3-2 м’ячі 11-8

Останній матч на полі Зорі — 18.08.2019. 4-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Зоря — Олександрія — 1:2

Голи: 0:1 — К. Ковалець (57), 0:2 — К. Ковалець (75), 1:2 — Б. Лєднєв (88).

Програшна серія Зорі в матчах з Олександрією триває в УПЛ 3 матчі.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх зустрічей — Артем Громов (4 м’ячі, Зоря).

Цікаві факти та можливі події

Олександрія при Володимиру Шарану може в УПЛ забити 200-й гол (ще 1 м’яч).

Гольовий клубний рекордний серіал Олександрії триває в УПЛ 12 ігор — 22 голи.

Олександрія може 70-й раз в УПЛ зіграти внічию, в тому числі 50-й раз при Володимиру Шарану.

Програшна серія Олександрії триває в Чемпіонаті 4 матчі і до повторення клубного антирекорду залишилася одна гра.

Зоря обходиться без домашніх нічиїх у Чемпіонаті з 19 жовтня 2019 року вже 10 ігор поспіль: 8 перемог та 2 поразки.

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