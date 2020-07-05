Десна - Колос: прев'ю матчу УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ

5 липня

29 тур

Десна - Колос

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 46 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 7 матчів: +3=1-3 м’ячі 6-9

На полі Десни — 3 матча: +0=1-2 м’ячі 2-7

В УПЛ зіграно 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 2-2

На полі Десни — 1 матч: +0=1-0 м’ячі 0-0

Останній матч на полі Десни — 17.08.2019. 4-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Десна — Колос — 0:0

Цікаві факти та можливі події

Колос утримує клубну рекордну безнічийну серії в УПЛ, яка з 28 вересня 2019 року триває 20 ігор: 6 перемог і 14 поразок.

Гольовий клубний рекордний серіал Десни з 29 лютого продовжується в Чемпіонаті 9 ігор — 21 гол.

30-й домашній матч Десни в УПЛ.

Чернігівський клуб може 10-й раз в УПЛ зіграти внічию.

Колос може здобути 10-у перемогу в Чемпіонатах.

50-й матч в УПЛ може провести Андрій Мостовий (Десна).