Брайтон переграв Норвіч в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Норвіч поступився Брайтону в матчі 33-го туру чемпіонату Англії. Зустріч завершилася з рахунком 0:1.

Кепські справи у Норвіча. Команда Даніеля Фарке програла п'ять останніх матчів в АПЛ і з середини грудня не покидала останнє місце в турнірній таблиці. Але найцікавіше в ситуації, що склалася то, що у Норвіча ще є шанси на порятунок! Програвши Брайтону, шанси, звичайно, залишилися тільки математичні, але вони є.

У Брайтона справи йдуть трохи краще. Підопічні Грема Поттера на 9 очок відірвалися від зони вильоту і, найімовірніше, залишаться в АПЛ на наступний сезон.

Чемпіонат Англії, АПЛ

33-й тур

Норвіч - Брайтон 0:1

Гол: 0:1 - 25 Троссард