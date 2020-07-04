 Динамо - Шахтар: прев'ю матчу 29-го туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Шахтар: прев'ю матчу 29-го туру УПЛ

Сьогодні 16:22 485 0
Динамо - Шахтар: прев'ю матчу 29-го туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

4 липня

29 тур

Динамо - Шахтар

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) проведе 95-й матч в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 94 матчі: +33=25-36 м’ячі 110-118

На полі Динамо — 35 матчів: +17=8-10 м’ячі 53-39.

В УПЛ зіграно 64 матчі: +24=17-23 м’ячі 79-76.

На полі Динамо — 31 матч: +16=7-8 м’ячі 46-31.

Останній матч на полі Динамо — 10.08.2019. 3-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Динамо — Шахтар — 1:2

Голи: 0:1 — Жуніор Мораес (21), 1:1 — Родрігес (39), 1:2 — Марлос (65).

Безвиграшна серія Динамо в матчах із Шахтарем з 3 листопада 2018 року триває впродовж 6-ти матчів УПЛ: 2 нічиї та 4 поразки.

Динамо дві з 3-х своїх найбільших поразок в УПЛ зазнало саме від Шахтаря (0:3 — двічі).

Цікаві факти та можливі події

  • Динамо може зазнати 30-ї домашньої поразки в УПЛ, а Шахтар — 80-ї гостьової.
  • Гольова серія Динамо з 24 листопада 2019 року триває в Чемпіонаті 13 ігор — 30 голів.
  • Шахтар не програє в УПЛ 5 турів поспіль: +4=1.
  • Пропускний серіал динамівців нараховує 7 ігор — 11 голів.
  • Віктор Циганков (Динамо) утримує свою забивну серію в Чемпіонаті, яка триває 3 гри — 4 голи.
  • 65-й гол в УПЛ може забити Марлос, 20-й — Віктор Коваленко, Дентіньо, 15-й — Тарас Степаненко, 10-й — Алан Патрік (усі — Шахтар).
  • 20-й гол в Чемпіонатах може забити Беньямін Вербич, 10-й — Карлос Де Пена (обоє — Динамо).
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