Полтавська команда матч провела молодіжним складом

Джерело - Чемпіон.

У матчі 29-го туру УПЛ полтавська Ворскла на виїзді зіграв внічию зі Львовом.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

29 тур, 3 липня

Львів - Ворскла 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Челядін, 1:1 - 53 Яковеллі, 2:1 - 75 Борзенко, 2:2 - 89 Кравчук

Львів: 23. Сарнавський, 22. Братков, 33. Борзенко, 35. Ю. Кравчук (Клименчук 69), 95. Бопесу (Гончар 69), 10. Альваро (Ренан 56), 93. Богунов, 96. Сабіно, 7 . Шина (Приймак 78), 9. Татарков, 14. Яковеллі.

Ворскла: 51. Ісенко, 18. Павлюк, 37. Дубко, 45. Мельничук, 13. Власов (Дмитрук 73), 38. Челядин, 42. Гаджук (Кулаковський 90+3), 47. Білий (Галата 46), 14. Д. Кравчук, 16. Козиренко (Бугаєнко 83), 52. Семілєт (Посевкін 90+3).

Попередження: Татарков 45, Сабіно 52, Гончар 70 - Д. Кравчук 23, Мельничук 62, Дубко 74

Раніше, Ворскла продовжила контракт з одним із лідерів команди.