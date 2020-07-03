Дулуб може очолити угорську команду

Джерело - UA-футбол.
Колишній тренер Карпат і Чорноморця Олег Дулуб може очолити угорську Кішварду.
Про це повідомляє Sport Arena.
Зараз керівництво угорського клубу роздумує про можливість запрошення білоруського фахівця.
У разі призначення Олег Дулуб розглядатиме українських футболістів для підсилення угорської команди.
Нагадаємо, що останнім часом Дулуб працював консультантом в команді білоруської Першої ліги Крумкачі.
Також відзначимо, що за підсумками минулого сезону Кішварда зайняла в чемпіонаті Угорщини 8-е місце.