Дулуб може очолити угорську команду

Фахівець може піти по стопах Реброва

Колишній тренер Карпат і Чорноморця Олег Дулуб може очолити угорську Кішварду.

Про це повідомляє Sport Arena.

Зараз керівництво угорського клубу роздумує про можливість запрошення білоруського фахівця.

У разі призначення Олег Дулуб розглядатиме українських футболістів для підсилення угорської команди.

Нагадаємо, що останнім часом Дулуб працював консультантом в команді білоруської Першої ліги Крумкачі.

Також відзначимо, що за підсумками минулого сезону Кішварда зайняла в чемпіонаті Угорщини 8-е місце.