Мессі планує покинути Барселону

Ліонель Мессі може змінити клуб

Капітан Барселони Ліонель Мессі планує покинути клуб у 2021 році.

Про це повідомляє Cadena SER.

33-річний нападник зараз схиляється саме до такого варіанту, попри те, що спочатку гравець і клуб успішно вели переговори про продовження контракту.

Останні невдачі каталонської команди послужили причиною того, що аргентинець задумався про зміни.

Мессі повідомив своїм найближчим людям в роздягальні синьо-гранатових, що не хочеться ставати тягарем для Барси. Вік втомився від постійних витоків про внутрішні справи клубу, а також від того, що йому приписують роль в певних рішеннях, до яких він не має відношення.

Також форвард незадоволений тим, що в Барселоні вже довгий час не можуть вибудувати проект, який дозволив би команді перемагати на регулярній основі.

Нагадаємо, Барселона у матчі трьома пенальті не змогла переграти Атлетіко у 33 турі Ла-Ліги.