Зідан: Ми ще нічого не виграли

Реалу ще доведеться зіграти п’ять фіналів у чемпіонаті Іспанії.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Ще три очки. Дуже важливі три очки. Ми повинні були перемогти сьогодні, але для нас нічого не змінилося. Попереду 5 фіналів.

Ми ще нічого не виграли. Поки ще нічого не вирішено, ми не можемо про щось говорити. Потрібно продовжувати працювати. Ми задоволені і горді командою. Старанність і надійність, які ми показали, були на дуже хорошому рівні.

Кожні 3 дні в футболі нова історія. Сьогодні нам було дуже нелегко, як і в іншому матчі проти Еспаньйола", - сказав Зідан.