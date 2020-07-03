 Зідан: Ми ще нічого не виграли | Футбол | Champion.com.ua
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Зідан: Ми ще нічого не виграли

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Зінедін Зідан прокоментував перемогу над Хетафе
Зідан: Ми ще нічого не виграли
#Зідан, #Реал

Джерело - sport.ua.

Реалу ще доведеться зіграти п’ять фіналів у чемпіонаті Іспанії.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Ще три очки. Дуже важливі три очки. Ми повинні були перемогти сьогодні, але для нас нічого не змінилося. Попереду 5 фіналів.

Ми ще нічого не виграли. Поки ще нічого не вирішено, ми не можемо про щось говорити. Потрібно продовжувати працювати. Ми задоволені і горді командою. Старанність і надійність, які ми показали, були на дуже хорошому рівні.

Кожні 3 дні в футболі нова історія. Сьогодні нам було дуже нелегко, як і в іншому матчі проти Еспаньйола", - сказав Зідан.

Нагадаємо, Реал мінімально обіграв Хетафе у 33 турі Ла-Ліги.

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