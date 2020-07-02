Хакімі став гравцем Інтера

Джерело - iSport.ua.
Правий захисник Ашраф Хакимі перебрався з мадридського Реала до міланського Інтера.
Про це повідомляє офіційний сайт італійської команди.
Молодий футболіст підписав угоду терміном на п'ять років - до кінця червня 2025 року.
Трансферна сума за 21-річного марокканця не повідомляється, проте за деякою інформацією його ціна склала 40 мільйонів євро.
Нагадаємо, що сезон-2019/20 провів в оренді в дортмундської Боруссії. У Бундеслізі він зіграв 33 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав десять результативних передач. Всього ж Ашраф відіграв за джмелів 73 гри, в яких забив 12 м'ячів і віддав 17 асистів.
Нагадаємо, Баварія поверне Перишича в Інтер.