Хакімі став гравцем Інтера

Мексиканець перебрався з Реала до Італії

Правий захисник Ашраф Хакимі перебрався з мадридського Реала до міланського Інтера.

Про це повідомляє офіційний сайт італійської команди.

Молодий футболіст підписав угоду терміном на п'ять років - до кінця червня 2025 року.

Трансферна сума за 21-річного марокканця не повідомляється, проте за деякою інформацією його ціна склала 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що сезон-2019/20 провів в оренді в дортмундської Боруссії. У Бундеслізі він зіграв 33 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав десять результативних передач. Всього ж Ашраф відіграв за джмелів 73 гри, в яких забив 12 м'ячів і віддав 17 асистів.

Нагадаємо, Баварія поверне Перишича в Інтер.