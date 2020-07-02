 Двоє українок у ТОП-10 найкращих футболісток світу | Футбол | Champion.com.ua
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Двоє українок у ТОП-10 найкращих футболісток світу

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Уболівальники виділили двох українських футболісток
Двоє українок у ТОП-10 найкращих футболісток світу
#Овдійчук, #Апанащенко

Джерело - 24tv.ua.

Футболістки жіночої збірної України Ольга Овдійчук та Дарина Апанащенко увійшли за у ТОП-10 найкращих футболісток у світі.

Про це повідомляє Futebol Feminino Alternativo.

У червні засновник порталу Futebol Feminino Alternativo, який спеціалізується на жіночому футболі, Віктор Х’юго запустив голосування серед усіх вболівальників, щоб визначити 50 найкращих чинних футболісток світу, які за останні 5 років грали у складі збірної своєї країни.

Серед 250 претенденток на потрапляння у такий рейтинг опинилися дві українські спортсменки, а саме  Ольга Овдійчук і Дарина Апанащенко.

ТОП-10 за результатами голосування

1. Барбара Банда (Замбія).
2. Джілл Рорд (Нідерланди).
3. Андресса Алвеш (Бразилія).
4.  Беатріс Дзанератто (Бразилія).
5. Зена Колман (Намібія).
6. Тамірес (Бразилія)
7. Ольга Овдійчук (Україна).
8. Дарина Апанащенко (Україна).
9. Деяна Кастельянос (Венесуела).
10. Мануела Джуліано (Італія).
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