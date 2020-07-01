Саррі вказав на зміну гри Ювентуса

Гравці Ювентуса навчилися шукати один одного на полі.

Про це розповів головний тренер туринської команди Мауріціо Саррі.

"Думаю, команда впоралася добре навіть в першому таймі. У нас були явні шанси і надійна гра в обороні. Це була хороша командна робота, і ми забили три прекрасних голи. Команда оговталася після поразки в Кубку, але це було тільки питання часу.

Щось змінилося в нашій грі з точки зору рухів, футболісти навчилися частіше шукати один одного. Вони зрозуміли, що, пожинають плоди, отримуючи вигоду один від одного. Я помітив це і на тренуваннях", - розповів Саррі.