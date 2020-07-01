Лівий захисник Карпат Владислав Дубінчак, орендований львів'янами, повертається в київське Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Хочу подякувати ФК Карпати за проведений рік! Це був чудовий досвід і я дуже сподіваюсь, що команда продовжить своє існування і ще покаже хороший результат в турнірній таблиці!

Окреме дякую вболівальникам за постійну підтримку і критику, яка слугувала для нас стимулом. Я знаю, що ви очікували значно більших досягнень від нас, але після бою вже виправдання недоречні!

Також окреме дякую всім футболістам! Ви бійці і кожен з Вас заслуговує на повагу! Зустрінемось в новому сезоні , але вже в різних футболках", - розповів Дубінчак.