Марадона може очолити збірну Іспанії - ЗМІ

Дієго Марадона може відновити свою тренерську кар'єру

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона може змінити Луїса Енріке на посаді наставника збірної Іспанії.

Про це повідомляє Marca.

Таке стане можливо, якщо Антоніо Торрес стане новим президентом Федерації футболу Іспанії (RFEF), оскільки він вже досяг попередньої домовленості з аргентинським фахівцем.

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Відзначається, що в разі призначення Марадони перед національною командою стоятиме завдання виходу в фінал чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Нинішній наставник збірної Іспанії Луїс Енріке очолює команду з літа 2018 року.